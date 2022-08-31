Студенты МИСиС прошли практику на НЛМК

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Будущие инженеры познакомились с агломерационным, коксохимическим, доменным производством, а также побывали в фасонолитейном цехе и цехе динамной стали.

Часть из студентов проходили практику в рамках программы «Академия стальных возможностей», которая включает в себя три этапа. Первый - отбор и дистанционное обучение, второй - летняя практика в подразделениях компании. На третьем будущих специалистов приглашают в проектные команды с возможным трудоустройством. В числе таких практикантов оказался магистрант Михаил Ковтун. Он прошел стажировку в Дирекции по планированию и организации производства НЛМК.

- В мои обязанности входил сбор и обработка данных по работе конвертерного производства и создание, согласование и сопровождение серий плавок. Работа достаточно интересная и требует знания полного металлургического цикла. Университет дал базовые знания, которые помогли быстро адаптироваться на предприятии, – рассказал Михаил Ковтун, студент второго курса магистратуры кафедры металлургии стали, новых производственных технологий и защиты металлов института ЭкоТех НИТУ МИСиС.

Сотрудничество НЛМК и МИСиС имеет многолетнюю историю. Студенты этого вуза помимо прохождения практик и стажировок на НЛМК, активно участвуют в стипендиальных программах компании, кейс-чемпионате НЛМК «РазРеши», принимают участие в совместных научных проектах.