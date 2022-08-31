«Милосердие» помогло организовать обучение танцам для людей с инвалидностью

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» помог организовать всероссийский мастер-класс по обучению танцам на колясках, который пройдет в Липецке 2-4 сентября. Его проведут заслуженные российские педагоги, тренеры высшей категории, руководители инклюзивных творческих коллективов, обладатели наград мировых первенств по спортивным танцам.

Мастер-класс открыт не только жителям Липецкой области, но и любителям танцев других регионов России. Организаторы ожидают приезд гостей из Москвы, Череповца, Воронежа, Тамбова и Ельца. Стать участниками мастер-класса смогут как танцоры на колясках и их партнеры, так и любители танцев без инвалидности. Занятия будут полезны специалистам в области адаптивной физкультуры, тренерам и хореографам.

Открытие мастер-класса 2 сентября в 12.00 в спорткомплексе «Энергия» на улице Невского,25а

«Мы всегда стараемся поддерживать активных и неуспокоенных людей, которые заряжают своей энергией и творчеством остальных. Когда смотришь выступления танцоров-колясочников, всегда поражаешься таланту и самоотдаче артистов, большому желанию вести полноценную жизнь и заниматься любимым делом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Фонд «Милосердие» регулярно поддерживает разные инклюзивные творческие проекты. В начале этого года его финансовая помощь помогла провести в Липецке межрегиональное первенство по танцам на колясках, а также юбилейные мероприятия в честь народного инклюзивного театра танца «Параллели».

В «Параллелях» и других подобных коллективах обычные исполнители танцуют с партнерами, которые двигаются на инвалидных спортивно-танцевальных колясках. Среди особенных танцоров есть не только колясочники, но и люди с нарушением слуха, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна.