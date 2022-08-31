Светлана Ермакова: Ситуация в банковском секторе постепенно стабилизируется

Прогноз от Светланы Ермаковой: в текущем году активность на банковском рынке не только восстановится, но и покажет хорошую динамику.

Эксперты уверены: 2022 год стал началом трансформации банковского бизнеса. Мы попросили управляющего банка «Открытие» в Липецке Светлану Ермакову оценить развитие современного регионального банкинга в непростом «экономическом сценарии». Кроме того, наш собеседник рассказывает о том, как менялось с начала года финансовое поведение клиентов, а также делится планами на будущее.

- Расскажите, какие бизнес-задачи были поставлены на первое полугодие 2022? Экономическая ситуация оказалась непростой - удалось ли осуществить задуманное?

- Вне зависимости от происходящих в мире событий, по большей части, наши задачи не менялись. Однако, для их выполнения потребовалось проведение ряда тактических мероприятий. К примеру, при наблюдавшемся оттоке вкладчиков в банковской системе, мы смогли не только удержать, но и нарастить показатели в этом направлении.

Все стратегические планы были нами переполнены. Удалось существенно нарастить клиентскую базу, получить достойный финансовый результат и увеличить кредитный и пассивный портфель. Это позволило липецкому отделению банка « Открытие" занять первое место в интегральном рейтинге банка. Говоря языком цифр: общий кредитный портфель составил 4 миллиарда рублей, портфель привлечённых средств - 5 миллиардов.

- Как вы выстраивали работу с предпринимателями региона? Какие продукты оказались для бизнеса наиболее актуальными?

- Потребительская активность предпринимателей в апреле-мае несколько снизилась, но сейчас уже вполне стабилизировалась. С нашими действующими и новыми клиентами мы выстраиваем партнерские отношения. По итогам полугодия можно отметить, что самыми востребованными были программы кредитования с государственной поддержкой, которые позволили нашим клиентам в период действия повышенной ключевой ставки ЦБ осуществлять свою деятельность. Основной спрос у бизнес-сообщества на продукты, позволяющие снизить текущие расходы бизнеса. Например, это и акции по РКО, позволяющие получить несколько месяцев бесплатного обслуживания.

- А как меняется спрос на банковские услуги у частных клиентов?

- На рынке наблюдается тенденция по увеличению продаж кредитных карт. При этом «Открытие» растет быстрее рынка: по итогам 2 квартала его доля в регионе выросла на 60%, достигнув 1,6%. По итогам года планируется рост на 50% по сравнению показателем первого полугодия – до 2,4%. В июне был поставлен исторический рекорд для банка и выдано более 26,2 тысячи карт. Основные причины роста востребованности - отмена в марте комиссии за обслуживание карты «120 дней», серьезно выросшие с марта ставки по кредитам наличными, прошедшая в период с мая по июль акция 5% кешбэка при оформлении новых кредитных карт. Безусловно, важно и то, что банк сфокусировался на их продажах как отдельного, а не дополнительного продукта. Во втором полугодии планируется увеличить продажи примерно на 25% по сравнению с результатами первого полугодия.

К слову, сейчас действуют очень интересные предложения, дающие держателю карты некие преимущества. Например, начисление бонусных рублей на дебетовую карту или при рефинансировании, бесплатное оформление кредитки на год. Мы всегда готовы предложить клиентам интересные и выгодные продукты.

- Кстати, а какими инструментами предпочитают пользоваться для сбережения и приумножения средств сегодня?

- Инвестиционные продукты продолжают быть популярными, на них фиксируется значительное увеличение спроса. Ведь именно они позволяют получать высокую доходность. У нас много программ, которые позволяют подобрать индивидуальный портфель, в зависимости от предпочтений и целей наших клиентов. По-прежнему популярны программы накопительного страхования жизни, инвестиционного страхования жизни.

Конечно же, есть интересные предложения и по вкладам. Мы запускаем выгодный рублевый вклад под 8%, с 22 августа действуют новые продукты для клиентов с остатками вкладов в долларах и евро. Замечу, что в эти дни завершают свое действие краткосрочные депозиты, открытые в феврале-марте по рекордно высокой ставке. Поэтому мы ожидаем пика, связанного с дальнейшим размещением этих средств на депозитах в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

- Востребованы ли у клиентов банка «Открытие» дистанционные сервисы?

- Более 90% услуг банка «Открытие» сегодня можно получить дистанционно: вклад переоформить, кредит получить без посещения офиса, заказанную карту привезут на дом, даже по ипотеке можно получить решение, общаясь только в мессенджере.

- Что изменилось в сфере ипотечного кредитования?

- Ситуация по ипотеке в наше турбулентное время заметно менялась. С января по май мы наблюдали значительный спад покупательской активности и снижение предложений на рынке. Сейчас из-за изменения ключевой ставки мы фиксируем восстановление проса на ипотечное кредитование. Также весомое позитивное влияние на ситуацию оказывают и внедряемые государством программы - каждый второй кредит был выдан по программам господдержки. По итогам полугодия средний чек по ипотеке достиг почти трех миллионов рублей. Однако до прошлогоднего показателя уровень покупки жилья пока не восстановился, все еще впереди.

- А какие впереди планы и задачи у банка?

- Мы прогнозируем существенное восстановление спроса на банковские продукты. Что касается малого бизнеса, то 22-й год по показателям станет значительно лучше года предыдущего. А благодаря оперативному снижению ключевой ставки, ситуация по розничным продуктам тоже будет налаживаться. Мы прогнозируем, что банковский бизнес не только восстановится, но и сможет показать хорошую динамику.