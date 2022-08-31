Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Добринский, Лебедянский и Грязинский сахарные заводы приступили к работе. Они переработали уже 75,5 тысячи тонн свеклы, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Выработано более 5 тысяч тонн сахара. «В регионе выращен хороший урожай сахарной свеклы, важно убрать его без потерь», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Еще три сахарных завода запустятся в сентябре. Всего в этом году шести липецким заводам предстоит переработать сахарную свеклу, полученную со 132 тысяч гектаров. «Ежегодно шесть заводов, расположенных на территории региона, вырабатывают более 800 тысяч тонн сахара, – отметил заместитель губернатора региона Игорь Кремнев. – Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в стране по этому показателю».