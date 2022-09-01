Александр Афанасьев: По ремонту улицы Плеханова практически исполнены все наказы избирателей

Фото: Владимир КУЛИК

Новые светофоры и уличные фонари, дорожное полотно и плиточное покрытие, обустроенные велодорожки и парковки, дополнительное озеленение – улица Плеханова после капитального ремонта преобразилась. Ее реконструкция по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» была закончена в середине июля, ко Дню города. Но предварительно прошло общественное обсуждение проекта комплексного благоустройства улицы Плеханова, депутаты соответствующих территориальных округов собрали предложения и пожелания липчан.

Как реализуется народная программа партии «Единая Россия» в Липецке, оценили депутаты горсовета в ходе инспекции улицы Плеханова. Качество выполненных работ проверил вместе с депутатами спикер горсовета, первый заместитель секретаря регионального политсовета ЕР Александр Афанасьев.

Фото: Владимир КУЛИК

- Исполнение народной программы- это ответственность депутатов партии Единая Россия в округах. Была масса предложений от горожан, исполнены практически все наказы избирателей на данной территории. Качество работ оцениваем как положительное, есть незначительные недоработки, которые в ближайшее время будут устранены, - отметил Александр Афанасьев.

Фронт работ по обновлению и благоустройству улицы и площади Плеханова был внушительный. Помимо дорожных работ он включал в себя унифицирование оформления летних террас кафе, приведение к единообразию входов в помещения, вывесок в соответствии с диазйн-кодом Липецка, единый стиль для киосков на остановках.

Общая стоимость ремонтных работ, продолжавшихся два с половиной месяца, составила 120 млн рублей. Как рассказал зам. начальника управления главного смотрителя Липецка Сергей Жуков, было заменено 22 тыс кв м дорожного и 12,5 тысяч кв м плиточного покрытия. В ходе работ поменяли 2400 погонных метров гранитных бортовых камней и 4100 погонных метров тротуарных бортовых камней. Установлено 100 знаков и 5 светофоров, три из которых вызывного типа. Гарантийные обязательства по асфальтобетонному покрытию и плитке составляют 4 года, на дорожные знаки – до 10 лет, а на пластиковую разметку – один год.

В ходе осмотра председатель Липецкого горсовета указал на ряд недоработок. В частности, недосып грунта для формирования газона, а также необходимость упорядочения графика работы светофоров (по опыту реконструкции проспекта Победы) для удобства водителей и пешеходов. Касаясь запросов жителей по установке пешеходных переходов, депутаты отметили соблюдение принципа, как безопасности дорожного движения, так и комфортности для граждан. Александр Афанасьев поблагодарил мэрию за регулируемый пешеходный переход (оборудован по многочисленным просьбам липчан и родителей школьников) напротив лицея №44. Вместе с тем, здесь обозначилась проблема, которую было невозможно учесть при проектировании – в районе пешеходной зоны появилась самовольная парковка. Но в ближайшее время все огрехи и недоработки будут устранены.

Фото: Владимир КУЛИК

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев и депутат Олег Косолапов обратили внимание представителей мэрии на необустроенность площадки около дома 35Б. Чиновники заверили, что данная территория под контролем, здесь запланирован «сквер Желябова».

- Проверяем все объекты городской инфраструктуры, которые попали в народную программу. Проверки от депутатского корпуса стартовали, в городе ведется активная реконструкция, и мы будем выезжать чаще на места, - подчеркнул Александр Афанасьев