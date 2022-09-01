1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим солнечным утром, 1 сентября, в школах Липецка прошли торжественные линейки. Ребята наконец встретились друг с другом и учителями после долгих летних каникул. А для первоклашек открылась дверь в новый увлекательный мир. Именно они – украшение этого дня. Застенчивые девочки с белыми бантами и серьезные ребята с огромными букетами.

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Еще одни герои Дня знаний – выпускники. В этом учебном году им предстоит серьезно потрудиться, ведь впереди экзамены и поступление в вузы. Но грызть гранит науки липчане начнут завтра. А пока есть время обсудить с одноклассниками прошедшие каникулы.

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Дорогие школьники, родители и педагоги. Искренне поздравляю вас с этим прекрасным праздником – Днем знаний, - обратилась мэр Липецка Евгения Уваркина к ученикам и гостям гимназии №64. – Впереди вас ждет длинный путь. И я уверена, он будет интересным, ярким и результативным. Желаю всем мирного неба над головой, благополучия, здоровья, успеха. Терпения, трудолюбия и радости. С праздником!

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В начале мероприятия прозвучал гимн России, старшеклассники пронесли перед гимназией флаг. Затем школьники исполнили несколько песен. Первоклассники прочитали стихи, а после прозвенел их первый звонок. В школу малышей проводили выпускники.

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что в этом году за парты сели более 61,5 тыс. юных липчан. Это на 2,5 тыс. больше, чем в 2021. Среди них 6700 первоклассников. Средняя наполняемость классов – 27,6 учащихся.

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 сентября в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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