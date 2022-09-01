Фонд «Милосердие» помог оснастить спортивную школу современными тренажерами

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» помог оснастить детскую футбольную школу в Старом Осколе новыми спортивными тренажерами. Уличный силовой комплекс повысит эффективность тренировок и даст дополнительные возможности для комплексной подготовки будущих «звезд» белгородского футбола.

Проект реализовали на грант программы «Стальное дерево». Авторы инициативы – тренеры спортшколы «Спартак» направили средства на обустройство тренировочной зоны на территории стадиона «Локомотив» и приобретение оборудования. Нагрузка в футболе приходится в основном на мышцы ног, а благодаря новому силовому комплексу можно будет тренировать разнообразные группы мышц юных футболистов. Подспорьем в этом станут современные тренажеры «жим», «лавка-пресс», «твистер», «имитация гребли» и «рули».

«После открытия объекта мы сразу же убедились, что тренажеры будут востребованы в любое время года, – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Уверена, спортплощадка станет центром притяжения для всех, кто любит спорт и активный образ жизни. На ней смогут тренироваться не только юные футболисты, но и их родители, а также все жители района. Открытие таких современных уличных спортивных объектов помогает делать спорт доступнее для всех горожан».

В Белгородской области это уже второй спорткомплекс, который появился в этом году благодаря программе «Стальное дерево». В августе площадку с уличными тренажерами обустроили также в поселке Волоконовка.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.