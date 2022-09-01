НЛМК запустил комплекс для переработки песка

Фото: пресс-служба НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат запустил оборудование для переработки использованного песка, из которого делают формы для отливки деталей. Новый комплекс позволит возвращать в производство от 40 до 70% или от 11 до 20 тыс. тонн природного песка в год, который раньше утилизировали.

Комплекс запустили в фасонолитейном цехе, где отливают запасные детали для ремонтов производственных агрегатов. Теперь использованные песчаные формы для литья дробят, материал измельчают, очищают от клеящего вещества и получают песок. После этого в определенной пропорции его вновь смешивают со связующим реагентом и используют для изготовления новых форм.

За первые 6 месяцев 2022 года обратно в производство возвратили около 10 тыс. тонн отработанного песка. Снижение затрат на его утилизацию и закупку нового составило 22 млн рублей. В перспективе НЛМК планирует перерабатывать и возвращать в производство весь объем природного минерального сырья.

Инвестиции в проект составили более 140 млн рублей.

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