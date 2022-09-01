В горсовете всерьез озаботились развитием частного сектора Липецка

Изменения в бюджете и оплате труда работников муниципальных учреждений, а также согласование сделки по передаче объектов ЛГЭК в собственность города Липецка стали основными вопросами 26-й сессии горсовета. Особое внимание уделили теме развития бывших окраин города.

Согласно поправкам городского бюджета, вводится пункт о казначейском сопровождении авансовых платежей по муниципальным контрактам, которые заключаются на сумму 100 млн рублей и более. Речь идет о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Это усилит контроль за расходованием бюджетных средств. Теперь, помимо платежки, подрядчики будут обязаны предоставлять в казначейство весь пакет документов.

Депутаты изменили положение об оплате труда работников городских муниципальных учреждений. По поручению Президента РФ с этого учебного в школах 45 регионов России вводится должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В этот список вошел и Липецк. Эта должность скорее старшего вожатого. Работать будут либо молодые педагоги, либо студенты последних курсов университетов.

Оживленную дискуссию депутатов в ходе сессии вызвало согласование сделки по приобретению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения и систем горячего водоснабжения ЛГЭК. МУП «Липецктеплосеть» приобретает 29 котельных, 5 центральных тепловых пунктов, насосную станцию и 75 км сетей. Сделка не предполагает оплаты из городской казны, ЛГЭК отдаст свои активы Липецктеплосети взаимозачетом, за долги перед муниципалитетом. После совершения сделки мэрия намеревается передать теплосетевое хозяйство в концессию.

Зам. председателя горсовета Светлана Бессонова поинтересовалась – кто и каким образом будет обслуживать котельные, не станет ли это бременем для населения? Первый вице-мэр Вадим Негробов прояснил, что перспектива у ЛГЭК – банкротство, а МУП получает статус единой теплоснабжающей организации. Нехватку тарифных средств МУПу компенсирует субсидия из областного бюджета.

Депутат Николай Двугрошев озадачился судьбой многочисленных раскопок на месте порывов сетей. Первый вице-мэр заверил, что «кто разрыл, тот и закопает. Все будет делать ЛГЭК – на средства от аренды своих объектов».

Отвечая на вопросы депутатов, представители мэрии заявили, что весь штат теплосетевого комплекса ЛГЭК перейдет в МУП «Липецктеплосеть».

Активным было и обсуждение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Липецка до 2035 года и на текущий период. Подвижки, судя по отчету чиновников мэрии есть – построены сети водоснабжения в переулке Дружный, котельная в районе улицы Ковалева, запланировано в этом году строительство новых объектов. Но в целом картина не радужная – средний процент сетей, нуждающихся в замене, составил 65%, произошло 704 аварии. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры исполнена всего на 15%.

Эмоциональную реакцию у депутата Евдокии Бычковой вызвала неопределенность в решении затянувшегося вопроса с водоснабжением в Желтых Песках. В итоге, было решено предусмотреть поэтапное решение этой проблемы.

Злободневный вопрос о строительстве канализационных сетей в частном секторе в районе Опытной станции, поднятый первым вице-спикер горсовета Борисом Понаморевым, стал своеобразным триггером активизации темы развития некогда отдаленных районов.

Ситуацию прокомментировал спикер горсовета Александр Афанасьев:

- На сессии жестко встал вопрос о развитии частного сектора в Липецке, там масса проблем, он забыт. Эта тема неоднократно поднималась в горсовете, в ближайшее время вновь к ней вернемся. Нас не устраивает подход, что если нет федеральных средств, то ничего не будет! Есть городской и областной бюджеты. Необходимо разработать долгосрочную программу по развитию этих городских территорий. Это обязанность муниципалитета обеспечивать людей водой, светом и другими ресурсами.Будем требовать от мэрии комплексного развития этих территорий.