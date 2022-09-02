Игорь Артамонов проинспектировал строительство елецкой школы борьбы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Темп работ неплохой. Это радует и вселяет надежду, что объект будет сдан раньше срока. Подрядчик обещает завершить строительство в ноябре этого года», – сказал губернато Липецкой области Игорь Артамонов. Всего на возведение спортивного комплекса выделено 142 млн рублей из федерального бюджета, еще 11,4 млн рублей направлено из областной казны.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Школа борьбы – это одноэтажное здание площадью более 1000 квадратных метров. В спортивном зале разместят три ковра, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Кроме того, в здании будут помещения для персонала, массажистов, тренеров, медиков, а также для зрителей. Посещать занятия борьбой смогут 45 детей в смену. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, планируется, что школа будет работать в одну смену пять дней в неделю.

Строительство современного спортивного объекта идет в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Сейчас здесь выполнены земляные работы, монтаж фундамента, наружных сетей водопровода, противопожарного водопровода, бытовой и дождевой канализации, армирование и бетонирование стяжки пола, монтаж металлоконструкции, кирпичных стен и перегородок. Завершается противопожарная обработка металлических конструкций.