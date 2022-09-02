На Лебедином озере НЛМК поселились страусы нанду и домашние индейки

Фото: пресс-служба НЛМК

В этот раз в экопарке комбината поселились 38 новых обитателей. За два года коллекцию обновили более чем на 100 особей. Страусы нанду, белощекие и канадские казарки, фазаны, павлины и домашние индейки приехали из разных регионов страны. Все они успешно адаптировались.

Фото: пресс-служба НЛМК

- Обновление популяции – это длительный и непрерывный процесс, - рассказала зоотехник Наталья Воинова. – Новых обитателей мы завозим чтобы исключить близкородственные связи. Главный показатель того, что пернатым у нас комфортно – это птенцы. В этом году на Лебедином озере на свет появились около 100 птенцов.

Фото: пресс-служба НЛМК

Каждая из вновь привезенных птиц проходит обязательный карантин. Затем вакцинацию и чипирование. Чтобы не допустить вспышек инфекций среди пернатых, как минимум раз в неделю, их осматривают ветеринары. Кормят птиц по рациону Московского зоопарка. Помимо зерновых, в зависимости от вида, в меню обитателей овощи, рыба и творог.

Лебединому озеру НЛМК больше 40 лет. На пяти гектарах здесь содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. Парк стал естественным индикатором благополучной экологической обстановки на НЛМК.