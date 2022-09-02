В «Липецкэнерго» состоялась летняя Спартакиада

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Яркий спортивный праздник прошел в липецком филиале ПАО «Россети Центр» - «Лиецкэнерго». Мероприятие состоялось на базе спорткомплекса «Сокол». Открыли соревнования первый заместитель директора-главный инженер «Липецкэнерго» Максим Яшин, начальник управления по работе с персоналом Ольга Черемисина и председатель профсоюзной организации филиала Татьяна Буракова. От лица всего руководства предприятия они пожелали участникам командных и личных достижений, удачи и красивых побед!

В соревнованиях приняли участие 12 команд территориальных подразделений «Липецкэнерго» и исполнительного аппарата. Они боролись за победу в следующих видах спорта: мини-футболе, легкой атлетике, шахматах и настольном теннисе.

По итогам спартакиады самой спортивной была признана команда исполнительного аппарата, II место в командном зачете заняла команда Липецкого РЭС, третьими стали энергетики из Елецкого РЭС.

Лучшими в мини-футболе стали Липецкие городские электрические сети, серебро и бронзу взяли команды Тербунского и Лебедянского РЭС соответственно.

В настольном теннисе золото завоевал Сергей Ребров из Чаплыгинского РЭС, вторым стал Сергей Галицын из с.Тербуны, а бронза досталась Александру Кравченко из Становлянского района.

В шахматном турнире сильнейшим стал Александр Терехов (Липецкие ГЭС), а II и III место заняли спортсмены из с. Тербуны - Александр Зайцев и Петр Черный.

«Спартакиада – яркое спортивное событие в «Липецкэнерго». Для энергетиков такие мероприятия – это возможность показать свой характер, силу воли, выносливость, физическую подготовку и укрепить корпоративный дух», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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