Фонд «Милосердие» помогает социальной адаптации особенных детей

Он открывает новые возможности для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году сотрудники липецкого дома детского творчества имени Сталя Шмакова стали участниками грантовой программы «Стальное дерево». Они предложили провести серию обучающих мероприятий, которые нацелены на социально-бытовую реабилитацию особенных детей в возрасте от 7 до 15 лет. Идею поддержало жюри грантового конкурса.

«Сейчас в Липецке обучается более 600 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с ментальными нарушениями, - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Проект «Стального дерева» поможет создать для них дружелюбную обучающую среду. Не менее важно и то, что к мероприятиям по социальной интеграции особенных детей планируется привлечь волонтеров из числа школьников и студентов».

На средства гранта авторы проекта приобрели мультимедийное оборудование для организации образовательных программ, мебель, сплит-системы, рециркулятор воздуха и сценические костюмы для аниматоров.

В рамках проекта для учащихся восьми городских школ из числа особенных детей организуют дни открытых дверей, семинары, практические занятия, праздничную новогоднюю программу. Практическое обучение особенных детей пройдет на базе специально оборудованной квартиры-тренажера, где есть зоны для отработки навыков личной гигиены, культуры питания, приготовления пищи, ухода за собой и жилищем, а также игровая и обучающая зоны. Для родителей участников проекта предусмотрены консультации педагогов-психологов.

Авторы проекта рассчитывают в дальнейшем расширить число школ-участников сетевого обучения и создать школьные волонтерские отряды для помощи педагогам, которые работают с особенными детьми.

7 сентября в 11:30 в филиале дома детского творчества (улица Ленина, 7) состоится День открытых дверей для участников проекта. Для них подготовят представление со сказочными героями, ознакомительную экскурсию по квартире-тренажеру и мастер-классы.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.