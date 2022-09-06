В «Липецкэнерго» для первоклассников организовали яркий праздник

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Для детей сотрудников, которые стали первоклассниками, в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» организовали поездку в Воронежский океанариум и Парк аттракционов.Мероприятие состоялось при поддержке профсоюзной организации «Липецкэнерго».

На экскурсии в Воронежском океанариуме побывали 29 детей и 21 взрослый. В океанариуме на площади 1500 метров представлены 4 тематические зоны, около 250 видов рыб и млекопитающих с разных уголков планеты.

В сопровождении экскурсоводов ребята и взрослые познакомились с уникальной экспозицией сухопутных и морских обитателей и стали зрителями шоу-программы «Учат в школе» с участием морских котиков и программы с водолазом в главном аквариуме «Подводный герой». Особенный восторг у посетителей вызвал главный океанический аквариум с его уникальными жителями - всего около 40 видов: акулы, морская черепаха, мурены, каранги и другие.

После экскурсии школьники посетили один из крупнейших в Европе Парк аттракционов. Среди 25 детских, семейных, экстремальных аттракционов и порядка 130 игровых симуляторов каждый нашел развлечение по душе.

«В «Липецкэнерго» ежегодно организуют настоящие праздники для детей-сотрудников, которые впервые пошли в школу. Уверен, что поездка в воронежский Сити-парк «Град» станет ярким началом школьной жизни и запомнится первоклассникам новыми знаниями о таинственном мире подводных обитателей и незабываемыми эмоциями от посещения аттракционов», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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