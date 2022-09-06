Игорь Артамонов: Работа над многими проектами поддержки ведется совместно с федеральным правительством

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Промышленные предприятия Липецкой области могут получить субсидию на компенсацию затрат на приобретение нового оборудования. Об этом на еженедельном оперативном совещании губернатора рассказал его заместитель Сергей Курбатов. Поддержкой смогут воспользоваться промышленные предприятия, за исключением предприятий пищевой переработки и химической промышленности, реализующие инвестиционные проекты.

В следующем году такие предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение нового оборудования, но не более 20 миллионов рублей. При этом оборудование должно быть приобретено и поставлено на баланс не ранее 1 января 2022 года.

Субсидия будет выдаваться из региональных и федеральных средств. Конкурсный отбор уже проведен Минпромторгом России. По объему выделенных средств Липецкая область входит ТОП-10 регионов страны. «В регионе реализуются множество проектов, направленных на поддержку промышленности. Работа над многими ведется совместно с федеральным правительством. Важно информировать бизнес обо всех мерах поддержки, постоянно обождать с предприятиями актуальные проблемы», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

В этом году предусмотрено еще два вида поддержки для промышленных предприятий. Это компенсация части процентной ставки по оборотным кредитам, полученным после 21 апреля 2022 года или по которым в этот период заключено дополнительное соглашение (подробности можно узнать по телефону: 22 -01-57) и компенсация до 50 процентов затрат на подключение к инфраструктуре (подробности по телефону: тел 27-22-27). Общая сумма средств поддержки в виде субсидий и грантов промышленным предприятиям в 2022-2023 годах составит 280 млн рублей.