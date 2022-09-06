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Экономика6 сентября 2022 13:40

Игорь Маковский посетил ключевые энергообъекты Запорожской области в рамках исполнения мероприятий по подготовке к зиме

От качества выполнения запланированных задач зависит надежное электроснабжение жителей Запорожья
Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский оценил оперативную обстановку на важнейших производственных площадках, которые обеспечивают электроснабжение Запорожской области.

В Энергодаре глава компаний осмотрел открытые распределительные устройства Запорожской ТЭС, турбинные залы по выработке теплоэнергии.

На встрече с руководством и коллективом «Таврия-Энерго» особое внимание уделялось вопросам подготовки к прохождению в регионе отопительного периода 2022/2023.

«Сегодня мы приняли решения по ряду ключевых вопросов в области подготовки к осенне-зимнему периоду в Запорожской области. От качества выполнения запланированных задач зависит надежное электроснабжение жителей Запорожья, работа социальных объектов, а значит энергетики продолжат исполнять свои обязанности на высоком уровне, несмотря на повышенный уровень опасности и постоянные угрозы жизни и здоровью», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

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ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС