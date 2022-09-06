Игорь Маковский посетил ключевые энергообъекты Запорожской области в рамках исполнения мероприятий по подготовке к зиме

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский оценил оперативную обстановку на важнейших производственных площадках, которые обеспечивают электроснабжение Запорожской области.

В Энергодаре глава компаний осмотрел открытые распределительные устройства Запорожской ТЭС, турбинные залы по выработке теплоэнергии.

На встрече с руководством и коллективом «Таврия-Энерго» особое внимание уделялось вопросам подготовки к прохождению в регионе отопительного периода 2022/2023.

«Сегодня мы приняли решения по ряду ключевых вопросов в области подготовки к осенне-зимнему периоду в Запорожской области. От качества выполнения запланированных задач зависит надежное электроснабжение жителей Запорожья, работа социальных объектов, а значит энергетики продолжат исполнять свои обязанности на высоком уровне, несмотря на повышенный уровень опасности и постоянные угрозы жизни и здоровью», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

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