Виталий Хоценко и Игорь Маковский отметили высокие результаты работы группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский принял участие в заседании Штаба по вопросам подготовки энергокомплекса Херсонской области к работе в осенне-зимний период, которое прошло в Администрации города Мариуполя. Отмечалось, что энергетики выполняют все поставленные перед ними задачи в кратчайшие сроки. Особую признательность со стороны руководства региона получили действия сотрудников ГБР по подключению к сетям 318 многоквартирных и 2600 индивидуальных жилых домов, где проживают более 84 000 жителей.

В продолжение работы на территории лагеря группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» глава энергокомпаний и Председатель правительства Донецкой Народной Республик Виталий Хоценко в рамках торжественной пересменки членов ГБР, вручили награды наиболее отличившимся сотрудникам Обществ.

За значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения и восстановление объектов инфраструктуры электроэнергетики на территории города Мариуполя Почетной грамотой Правительства ДНР были награждены семь сотрудников. Корпоративный Знак отличия «За отличие и профессионализм, проявленные при реализации специального инфраструктурного проекта» получили 10 работников. Почетной грамоты ПАО «Россети Центр» удостоились 16 человек.

«Мужество энергетиков, их самоотверженный труд в непростых условиях повышенных рисков можно назвать действительно героическими, хотя и неотъемлемыми чертами нашей профессии. Мы выполняем все поставленные перед нами задачи качественно и в сжатые сроки, важнейшие производственные площадки запитаны, а значит – работают социально значимые объекты и в домах жителей региона горит свет. Это и есть наша основная цель, ради которой мы продолжим трудиться несмотря ни на что», – подчеркнул Игорь Маковский.

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