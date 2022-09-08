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Общество8 сентября 2022 12:55

Основы работы на смартфоне: новый модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) для расширенного курса программы «Азбука интернета» разработали новый учебный модуль —«Основы работы на смартфоне»
Фото предоставлено «Ростелеком»

Фото предоставлено «Ростелеком»

В материалах курса описаны особенности использования мобильных устройств, дано понятие приложения, подробно рассказано опредустановленных и часто используемых программах для смартфонов.

Особое внимание уделено пошаговому разбору работы в приложениях Пенсионного фонда России, Госуслуг, электронной почты, мобильных операторов(на примере Tele2). Не менее полезными могут оказаться навыки использования мобильных карт местности, приложений для вызова такси и отслеживаниядвижения транспорта. Учащиеся также смогут расширить знания о способах хранения фото- и видеофайлов, общении в социальных сетях и мессенджерах, возможности оплаты товаров и услуг через интернет с помощью смартфона,а также еще раз вспомнить правила безопасности при проведении платежей.

На интернет-портале «Азбука интернета» также опубликована электронная версия базового учебника с полным комплектом материалов и все модули расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные пособия к каждому уроку.Материалы программы могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель партнерства— облегчить пожилым гражданам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество ихжизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: они соответствуют предъявляемым к нимтребованиям, полезны и необходимы целевой аудитории.

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БИЗНЕС-ПРЕСС