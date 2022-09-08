Трезвости учиться – всегда пригодится

Популярный советский лозунг «Трезвость-норма жизни» не потерял актуальности и сегодня. От решения злободневной проблемы алкоголя зависит безопасность семьи, общества и государства.

- Последние исследования показали, что каждая 10-я смерть в РФ связана со злоупотреблением алкоголя, аналогичный показатель - от употребления табака, наркотиков. Американцы еще лет 30 назад доказали, что каждая 3-я смерть от пневмонии вызвана злоупотреблением алкоголя, - приводит неутешительные данные главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Но понятие трезвости шире, касается не только спиртного, а человеческого восприятия, понимания, как нам жить в этом мире. Это не только осознанный отказ от вредных привычек, но и здравая рассудительность, свобода от иллюзий и самообмана. Именно трезвость способствует раскрытию нашего потенциала, талантов и способностей. Трезво жить – значит находить счастье в себе и не быть потребителем, которому в качестве замены маркетологи навязывают вредные привычки.

Какова же «алкогольная ситуация» в нашем регионе? По статистике, соцопросам количество злоупотребляющих алкоголем снижается.

- Лет 10 назад число больных алкоголизмом, стоящих на учете, было 23 тыс человек, сегодня – 15395 человек, - комментирует Михаил Коростин. – Заметно снизилось и число алкогольных психозов – при которых от долгих возлияний развиваются галлюцинации и психические расстройства. Если 10 лет назад с таким состоянием было ежегодно под тысячу человек, то сейчас чуть больше 300. Мы стараемся максимально приблизить нашу помощь, особенно в районах.

В профилактике алкоголизма важную роль играет ограничение времени продажи, снижение частоты и градуса потребления.

- В середине 50- х годов среди липчан количество потребляемого алкоголя на душу населения составляло в год три с небольшим литра, в начале 2000-х цифра подскочила до 15-18 л чистого алкоголя, сегодня показатель составляет 8-10 литров. Причем последние годы наметился переход с крепких напитков на более легкие - вино и пиво, и такую тенденцию надо поддержать. К слову, я не против удорожания цены именно крепких напитков,- замечает главврач ЛОНД.

Еше одна из алкогольных проблем – внезапная смерть от спиртного, опоя, когда человек (не алкоголик) употребляет сверхдозы алкоголя. И хороший эффект здесь приносит профилактика, борьба с контрафактом. За последнее время в результате принимаемых мер, снижение таких внезапных смертей снизилось более чем на 50%. Существенную роль здесь играет отношение общества, усилия государства по поддержке спорта, развитие культуры досуга. Руководство многих предприятий, осознав, что именно с алкоголем связаны и убытки, и производственный травматизм, ужесточили меры контроля. Так, на НЛМК давно и успешно применяется на входе система алкотестеров, их примеру следуют и другие предприятия.

Каковы же сегодняшние возможности наркологической службы региона?

- Благодаря поддержке государства, региональной власти, у нас хорошее финансирование, - поясняет Михаил Коростин. – Развернуты 300 коек (из них 50 в Ельце), есть реабилитационное подразделение, и анонимное стационарное отделение, и отделения по лечению больных с тяжелым алкогольным состоянием, функционирует стационарное реабилитационное отделение в Тербунах для тех, кто потерял, казалось уже все в этой жизни. У нас хорошее лекарственное обеспечение и квалифицированный персонал. Мы активно работаем с подростками. Среди них злостных потребителей алкоголя, как было в 90-е, нет. Всякий может оступиться, и мы, подчеркиваю, не ставим подростков на учет, не вносим ни в какие базы, а берем в консультативную группу.

Говоря о «безопасных» дозах, возможно придерживаться такой нормы – 150 г крепкого алкоголя в месяц или 1-2 бокала вина (1-2 бутылочки пива) в неделю. Но лучшая доза – не выпитая!

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