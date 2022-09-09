«Липецкэнерго» обеспечило энергоснабжение Липецкого генетического центра

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» присоединили к электросетям генетическую племенную станцию – «Липецкий генетический центр» в Хлевенском районе.

Высокотехнологичное предприятие – партнерский продукт двух компаний – мирового лидера в области генетики и «Отрада», входящей в число крупнейших независимых производителей и дистрибьюторов племенных животных в России. В реализацию проекта инвестировано боле 350 млн рублей. Деятельность центра позволит обеспечить доступность генетического потенциала для производства высококачественной свинины в России.

Для техприсоединения предприятия энергетики Задонского района электрических сетей «Липецкэнерго» построили 4,4 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 кВ, установили высоковольтный трехфазный прибор учета, выполнили расчет и наладку релейной защиты. Объем предоставленной мощности составил 0,2 МВт.

«Подключение к электросетям подобных объектов – вклад не только в развитие сельского хозяйства, но и в повышение инвестиционной привлекательности региона, создание новых рабочих мест, а значит и в дальнейшее повышение качества жизни населения региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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