Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Старооскольскую школу единоборств оснастили спортивными тренажерами, на которых теперь смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Специальный силовой комплекс от благотворительного фонда «Милосердие» даст дополнительные возможности для их развития и адаптации.

Проект реализовали на грант программы «Стальное дерево». Его автор - Олег Рощин использовал средства на приобретение многофункциональных тренажеров, татами для единоборств и необходимого инвентаря для тренировок.

Сейчас в школе занимаются более 250 ребят в возрасте от четырех лет, в том числе более 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все вместе они осваивают различные направления спортивных единоборств: от тайского бокса и сумо до классической борьбы и самбо.

Занятия с особенными спортсменами в школе планируют организовать по специальной методике - в игровом процессе с упором на общеразвивающие физические упражнения для развития мелкой моторики и разных групп мышц. На новых тренажерах ребята смогут выполнять упражнения с индивидуальной нагрузкой, которая подбирается исходя из веса ребенка.

«В нашей школе направление работы с детьми с ОВЗ существует с самого ее открытия, - рассказала руководитель школы Валерия Бондаренко. – Благодаря поддержке фонда «Милосердие» наша работа выйдет на новый уровень. И у детей с ДЦП, с ментальными нарушениями появятся условия и возможности заниматься любимым видом спорта».

На торжественной церемонии открытия проекта юных спортсменов ждала развлекательная программа с розыгрышем призов, сладкие угощения и первая тренировка на новом оборудовании.

«Теперь с помощью новых тренажеров особенные дети смогут заниматься с пользой для своего здоровья. В Белгородской области это уже третий спорткомплекс, который в этом году оснастили благодаря программе «Стальное дерево». Совсем недавно площадка с уличными тренажерами открылась в поселке Волоконовка, еще один силовой комплекс активно осваивают юные футболисты спортшколы «Спартак», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

На будущее тренеры школы уже составили программу участия учеников школы в различных турнирах, фестивалях, первенствах и чемпионатах Белгородской области. Так что впереди у ребят - продуктивные и насыщенные тренировки, чтобы быть сильными и телом, и духом.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.