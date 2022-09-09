Финансисты не видят возможности остановить инфляцию в еврозоне повышением ставки ЕЦБ

Европейский Центральный Банк повысил основную ставку денежно-кредитной политики с 0,5% до 1,25%, депозитную ставку – с 0% до 0,75%.

- Основной причиной повышения была названа инфляция, - комментирует ситуацию Кирилл Кононов, экономист «Открытие Research» по международным рынкам. - На последовавшей за заседанием пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что регулятор собирается и дальше повышать ставку.

Однако, подчеркивает эксперт, решение проблемы инфляции может оказаться сложнее.

Во-первых, такого повышения явно недостаточно для традиционного способа борьбы с инфляцией – с помощью ставки. Обычно предполагается, что ставка ДКП должна быть выше инфляции, чтобы привести к реальному снижению спроса. Чтобы довести реальную ставку до нуля, её нужно поднять хотя бы до 4-5%. Но такой уровень ставок должен будет неизбежно привести к долговому кризису в еврозоне. При этом долговой кризис неизбежно приведёт к падению ВВП.

Возможно, ЕЦБ готовится именно к такому сценарию. Именно для купирования долгового кризиса подходит «инструмент защиты механизма трансмиссии ДКП» (Transmission Protection Instrument, TPI) – выкуп гособлигаций. В этом случае регулятор сбалансирует долговые рынки, приняв на свой баланс проблемные долги. А с экономическим кризисом предоставит право разбираться политикам.

Во-вторых, даже такого повышения ставки может оказаться недостаточно для эффективной борьбы с инфляцией. Как сказала Лагард, большая часть вклада в инфляцию – результат подорожания нефти и газа.

Чтобы сбалансировать кратко- и долгосрочные риски, банк с одной стороны ужесточает политику, а с другой – заранее готовит каналы предоставления финансовой системе ликвидности, когда долговой кризис всё-таки разразится. Такую политику сейчас можно назвать достаточно рискованной, - констатирует Кононов.