Tele2 усилила сеть в Липецкой области к началу делового сезона

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Для обеспечения липчан качественными мобильными услугами технические специалисты компании с начала года модернизировали более 10% базовых станций в регионе. Также оператор усилил сеть новыми объектами связи.

Tele2 регулярно фиксирует рост объема потребления интернет-трафика в Липецкой области – с начала текущего года он увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Учитывая растущую активность клиентов и сезонность перемещений, оператор ведет планомерную работу по оптимизации сетевой инфраструктуры в регионе, чтобы сохранить высокую скорость мобильного интернета и качество голосовых услуг.

С начала 2022 года технические специалисты Tele2 модернизировали более 10% базовых станций. Обновление действующего оборудования в первую очередь провели в местах активного роста трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети даже при стабильно высоких нагрузках. Модернизация затронула столицу региона, города Грязи, Данков и Елец, а также 10 районов области: Грязинский, Данковский, Добровский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Лебедянский, Липецкий, Усманский и Хлевенский.

Для усиления сетевой инфраструктуры новые объекты связи были построены в Липецке, Грязях, поселке Добринка Добринского района и селе Мирное Задонского района. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошло село Капитанщино Добровского района, где находится санаторий круглогодичного отдыха «Мечта».

Павел Седых, директор липецкого филиала Tele2:

«Наступление делового сезона всегда отличает насыщенный ритм жизни. Заканчивается период отпусков, наши клиенты приступают к работе, дети возвращаются в школы и университеты. Все это закономерно приводит к росту потребления интернет-трафика, что в свою очередь повышает нагрузку на сеть. Исходя из особенностей сезонных пиковых значений, мы заранее оснащаем инфраструктуру дополнительным оборудованием, расширяя емкость сети, а также увеличиваем зону покрытия, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона и с комфортом использовать привычные сервисы для решения рабочих вопросов, обучения и отдыха».

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