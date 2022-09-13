Персонал «Липецкэнерго» готов к ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких температур

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Персонал филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» принял участие в учениях по отработке взаимодействий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, связанных с нарушением электроснабжения потребителей в условиях низких температур наружного воздуха.

Мероприятие прошло под руководством регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при взаимодействии с персоналом оперативных служб «Липецкэнерго» и АО ЛЭСК, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Донское ПМЭС, филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ, Главного управления МЧС России по Липецкой области и администрации Долгоруковского муниципального района.

Согласно легенде учений, сильный ветер, 17-20 м/с, и обильное выпадение осадков в виде мокрого снега вызвали многочисленные технологические нарушения в распределительной сети 0,4-10 кВ, повреждение одной ЛЭП 110 кВ и отключение трансформатора с выбросом и возгоранием масла на подстанции Долгоруковского района. Условно обесточенными оказались 34 населенных пункта с населением более 30 тысяч человек, а также 10 школ, 12 детских садов и 2 больницы.

Для анализа сложившейся ситуации и оценки рисков в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» было проведено заседание Штаба с представителями всех участников тренировки, на котором обсудили необходимые организационные меры и выработали совместные технические решения по ликвидации последствий массовых технологических нарушений в работе электросетевого комплекса.

В филиале мобилизованы необходимые ресурсы и организовано взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, субъектами энергетики и коммунальными службами. На места повреждений доставлены необходимые материалы и спецтехника.

К тушению возгорания трансформатора на подстанции 110 кВ «Долгоруково» привлекалось пожарное подразделение ГУ МЧС России по Липецкой области.

Для обеспечения временного энергоснабжения социально-значимых объектов, специалисты «Липецкэнерго» задействовали дизель-генераторную установку. С мест проведения аварийно-восстановительных работ была организована видеотрансляция практических мероприятий.

В ходе учений энергетики отработали практические действия по определению мест повреждений на ВЛ 110 кВ при помощи беспилотного летательного аппарата «Липецкэнерго», допуску пожарного расчета на тушение трансформатора, установке опоры 0,4 кВ и применению РИСЭ для восстановления электроснабжения социально-значимых объектов.

«Совместные учения продемонстрировали четкие действия всех участников, умение энергетиков «Липецкэнерго» незамедлительно реагировать на нештатные ситуации и оперативно ликвидировать их последствия, а также помогли отработать механизмы взаимодействия между ответственными за безопасность региона структурами» – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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