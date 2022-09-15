Волонтеры НЛМК проведут в Липецке Марафон добрых дел

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Волонтеры НЛМК совместно с фондом «Милосердие» организуют в Липецке Марафон добрых дел. Семейный фестиваль благотворительности проведут 18 сентября в Парке металлургов с 09:00 - 13:00.

Одним из самых ярких событий станет Детский экозабег. Зарегистрироваться на него можно на сайте виртуального города НЛМК. Здесь можно выбрать одну из четырех дистанций, а также вид дерева или кустарника, которые будут высажены в городе по итогам забега. Их число будет равно числу участников.

В парке также организуют акцию по сбору макулатуры. Все желающие смогут обменять старую бумагу и картон на канцелярский набор «Школьный круговорот», который сделан из экоматериалов.

Участники марафона смогут познакомиться и с жителями приюта домашних животных «Территория спасения», и узнать, как можно оказать им посильную помощь.

Выполнение всех добрых дел можно будет отследить на сайте виртуального города НЛМК. Здесь на интерактивную карту нанесут скверы и районы, где волонтеры высадили растения по итогам экозабега, а также разместят информацию какую помощь удалось оказать приюту домашних животных.

Семейный фестиваль Марафон добрых дел в Липецке проходит во второй раз. В прошлом году его участники соревновались в сборе и сортировке макулатуры и пластика. Тогда удалось собрать более 100 килограммов различных отходов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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