Анализ ситуации: жилье в России продолжит дорожать

По мнению аналитиков, мы наблюдаем период стабилизации рынка.

Казалось бы, на фоне резкого роста ставок по ипотеке и сокращения спроса на жилье весной из-за внешних и внутренних шоков, можно было ожидать начала периода удешевления недвижимости. Но по мере восстановления спроса цены на недвижимость вернутся к росту, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Динамика ипотеки за июнь-июль позволяет говорить о начале стабилизации рынка. Ипотечные ставки зафиксировались, а цены на квартиры начали колебаться в поиске нового баланса спроса-предложения. Это говорит об оздоровлении спроса и возвращении на рынок массового покупателя, уверен Енин.

Лето оказалось удачным для российского рынка жилья. В июне, на фоне снижения ставок по льготной ипотеке, стали проявляться признаки оживления рынка новостроек. В июле средняя ставка по кредиту составила 3,73%. Для покупателей квартир в ипотеку снижение ставки привело к росту стоимости жилья, но позволило снизить ежемесячный платеж.

По данным ЦБ, в июле средний размер выданной ипотеки на новостройку в полтора раза превысил прошлогодний показатель, а средний ипотечный платеж вырос на 11%, что сопоставимо с темпами инфляции. Отсутствие внешних стимулов на вторичном рынке способствует более сдержанной динамике. Средний ипотечный платеж в июле на 14% больше, чем в прошлом году, а средний размер кредита на «вторичку» вырос на 7,6%.

По итогам второго квартала 2022 года, согласно данным Росстата, средняя стоимость новостройки в РФ достигла 116 тысяч рублей за квадратный метр, что на 31% выше, чем в 2021 году. Выросла и медианная стоимость строительства ЖК , поэтому застройщики продолжат стремиться повышать цены, чтобы окупить затраты и получить прибыль.

На вторичном рынке нет дополнительных стимулирующих факторов, поэтому цены и спрос на эти квартиры напрямую зависят от доступности рыночной ипотеки. Хотя реализация отложенного спроса способствует росту цен, сохранение общей неопределенности и высокие ставки относительно первичного рынка пока сдерживают его.

Эксперт резюмирует: в ближайшее время ожидается колебание цен на жилье. В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на «первичку», но динамика доходов населения будет его сдерживать. В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. А динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же.