Авторынок в России: в августе стали дешевле некоторые автомобили

В число подешевевших в августе автомобилей вошли модели Renault и Lada Granta.

Как прогнозировали в начале августа эксперты, массового, обычного для прежних времен, подорожания новых автомобилей перед наступлением осеннего сезона в текущем году не произошло. Но и сколько-нибудь серьезного удешевления по популярным моделям машин нет, и едва ли предвидится. Исключение в ближайшем будущем может составить только ряд китайских моделей.

Что касается ситуации в последнем месяце лета, то эксперты блока автобизнеса банка «Открытия» приводят данные Национального агентства промышленной информации: в августе нашлось таки четыре автомобиля, которые дилеры стали предлагать дешевле, чем в июле. Это три модели ушедшего Renault: Duster, Logan и Sandero, а также наша Lada Granta. Говоря о последней, аналитики отмечают, что снижение среднего ценника на три десятка тысяч стало скорее приятным бонусом для покупателей - модель в принципе более чем двукратно прибавила в продажах относительно аналогичного месяца 2021 года.

Полтора десятка других, входящих в число наиболее популярных автомобилей августа не поддержали тенденцию по удешевлению - среди неуступчивых все «корейцы». А универсал Lada Largus и вовсе стал можно назвать разочарованием месяца, считают аналитики, за прибавку в цене почти в 5%.