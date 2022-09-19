«Стальное дерево» делает «Шаг навстречу» трудным подросткам

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Старт проекта «Шаг навстречу» грантовой программы «Стального дерева» начался с открытого урока, куда пригласили «трудных подростков».

Вдохновителем и организатором проекта стала недавняя выпускница ЛГПУ Дарья Лазарева. Сама идея работы с «непростой молодежью» у нее возникла спонтанно – в ходе работы с общественным советом при УМВД и организации мастер-классов с членами городского молодежного парламента. Проект Дарьи нашел поддержку со стороны жюри конкурса «Стальное дерево», и ей был выделен грант.

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- Решили поработать по трем блокам – творческий, личностный и спортивный. С ребятами будут заниматься психологи, студенты и преподаватели ЛГПУ, института культуры и искусства. Большую поддержку нам оказал общественный совет при УМВД, - пояснила Дарья Лазарева. – Наш проект взял старт, сегодня мы познакомились с ребятами, а дальше занятия будут проходить в группах по 10 человек. Каждый блок рассчитан на 12 занятий, проект займет три месяца, в нем участвуют 30 ребят. Надеюсь, что каждый из подростков найдет что-то новое, полезное для себя, пересмотрит свое отношение к жизни.

На начало мероприятия в городском ДК собрались не все ребята (на то они и «трудные»), но вскоре подтянулись и остальные. У каждого из трех десятков собравшихся, в их числе школьники и студенты колледжа, своя история. Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не отличается примерным поведением или попал в поле зрения правоохранительных органов.

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Знакомство началось с интерактивной программы. Под фоновые музыкальные ритмы на танцполе произвольно объединенных в группы ребятам предлагали ответить на несложные вопросы или поделиться своей мечтой. После такого неформального дебюта, который помог ребятам раскрепоститься, к подросткам обратились общественники, депутаты, правоохранители. «Официальных» речей и нравоучений не было – ребятам предложили помощь и поддержку, пожелали каждому выбрать свой путь и реализоваться в жизни.

Свой жизненный путь, свой «трудный бой», как отметил именитый спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Красичков, он выбрал с 12 лет. А известным спортсменом стал благодаря поддержке фонда «Милосердие». Он пожелал ребятам найти себя и упорно идти к своей цели.

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- Взрослым порой легче сделать шаг навстречу детям. Нам есть, с чем прийти к ребятам и помочь направить их на правильный путь. В моем случае – увести подростков от вредных привычек, привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. Как профессиональный спортсмен, готов предложить свое содействие и помощь, - прокомментировал заслуженный мастер спорта Дмитрий Красичков.

…Открытый урок тем временем продолжался. Очередное задание потребовало от ребят нарисовать за 7 минут герб, который выражал бы дух команды и личностные особенности каждого ее участника. После прошел мастер-класс, который провели преподаватели ЛГПУ. Ребята вылепили из красной глины именные рельефы-сувениры, которые после обжига в печи получат на память.

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- Было увлекательно, хочу прийти снова, - поделился Станислав, ученик 6-го класса, участник проекта.

- Достаточно интересно, даже «зажгло» немного, - поделилась впечатлениями еще одна участница, студентка липецкого колледжа Валерия.

Никто и не ожидал, что все дружно-активно включатся в общее действо уже при первой встрече. Но первый шаг сделан – ребята поняли, что им искренне хотят помочь, и есть надежда, что совместные усилия принесут результат.

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- Встречи в такой неформальной, доверительной, доброй обстановке дают заряд положительных эмоций. Трудных подростков не бывает, есть непонятые. Главное для ребят – найти себя, выбрать правильную дорогу и стремиться к своей мечте, а мы их поддержим, - отметила куратор грантовой программы «Стальное дерево» Яна Шафоростова.

Владимир КУЛИК. Фото автора.