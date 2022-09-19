«Липецкэнерго» участвует в развитии областного центра

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» принял участие в реализации масштабного городского проекта «Остров Зеленый». В рамках его выполнения обеспечено электроснабжение сразу нескольких культурных объектов города в районе центрального городского пляжа и Нижнего парка - арт-центра, катка и фестивальной зоны. Общий объем предоставленной мощности составил более 2 МВт.

Для технологического присоединения общественного пространства специалисты «Липецкэнерго» в ускоренные сроки построили четыре трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2290 кВА, проложили порядка 5,3 км кабельных линий электропередачи 10/0,4 кВ, а также заменили 2 трансформатора тока и установили 16 приборов учёта.

Выполненные работы стали вкладом энергетиков в реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка».

«Зелёный остров и Нижний парк, являющийся самым большим парком областного центра – точки притяжения для липчан и развития малого бизнеса. В год здесь планируют проводить до 6-8 крупных событий в год: фестивалей, образовательных форумов, лагерей, в том числе федерального уровня.

Фестивальная зона, освещение которой организовало «Липецкэнерго», стала первой подобной площадкой в Липецке.

«Работы по технологическому присоединению «Острова» включили в себя целый комплекс мероприятий и при этом были выполнены в рекордно короткие сроки. Мы были рады помочь реализации уникального проекта, который призван стать одним из драйверов регионального туризма и культурной жизни горожан», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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