Спасибо всем, кто помог Ване!

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Они помогут шестилетнему ребенку из Липецка пройти так необходимую для него реабилитацию.

Еще до появления на свет было понятно, что у малыша будут проблемы со здоровьем.

Сразу после рождения он попал в реанимацию и за первые полтора года своей жизни перенес семь операций. У ребенка пострадало левое лобно-височное полушарие головного мозга, следствием чего стали спастический тетрапарез, ДЦП, эпиприступы, скошенное косоглазие.

Сейчас после длительных курсов лечения Иван умеет разговаривать, понимает речь, выполняет просьбы, ест самостоятельно, переворачивается, садится, с большим трудом встает на ноги возле опоры, ходит за руку. Родители делают все возможное, чтобы сын научился держать равновесие и ползать, а затем и ходить самостоятельно. Врачи дают благоприятные прогнозы, но без постоянных квалифицированных курсов реабилитации развитие невозможно.

К сожалению, средства семьи в этом году оказались исчерпаны. Поэтому родители Вани обратились ко всем неравнодушным за поддержкой, разместив объявление о сборе средств на сайте фонда «Милосердие». Теперь все собранные средства в полном объеме переданы семье для оплаты реабилитации.

Друзья, мы искренне благодарим всех неравнодушных, кто принимал участие в сборе средств для лечения Вани!

Сейчас на сайте фонда «Милосердие» продолжается сбор средств на лечение и реабилитацию других детей. Все желающие тоже могут быть сопричастными к этому доброму делу, направив посильную для них сумму. Не останется в стороне и фонд, который досрочно закрывает сбор за счет собственных средств при 15%-ом остатке недостающей суммы.

Вместе мы можем дать детям надежду на здоровое будущее без ограниченных возможностей! В наших силах протянуть им руку помощи в этой нелегкой борьбе за полноценную жизнь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.