«Ростелеком» рассказал липецким школьникам, чем опасны VPN-сервисы

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В «классе» собрались более 300 семиклассников из 19 сельских и городских школ Липецкой области. Занятие прошло при поддержке регионального управления цифрового развития и управления образования и науки.

Как уберечься от вредоносных программ и защитить личные данные, детям рассказал ведущий аналитик данных компании Сергей Лутохин. Так, эксперт объяснил школьникам, что при использовании VPN-сервисов пароли от банковских приложений или портала госуслуг могут оказаться на неизвестных серверах. Он поделился информацией о новых схемах, которыми пользуются киберзлоумышленники, и дал рецепт правильного пароля. В конце занятия все участники проверили свою готовность ко встрече с интернет-мошенниками, ответив на вопросы лектора в прямом эфире.

Возможность объединить детей со всей области на таком уроке – результат национального проекта «Цифровая экономика», который правительство региона реализует совместно с «Ростелекомом».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области:

«Мы с командой активно занимаемся развитием цифрового образования в районах, открывая “Точки роста” и филиалы “IT-Куба“. Интернет есть уже во всех школах населенных пунктов, где живут 250 и более человек. Таким образом, дети в городах и селах могут получать не только продвинутые компетенции для работы программистами, но и базовые навыки по поведению в Сети. Сегодня это — необходимость».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые сервисы от “Ростелекома” сейчас доступны как в крупных городах, так и в отдаленных селах Липецкой области. Это налагает на нас как на провайдера дополнительную ответственность. Важно, чтобы люди, пользуясь интернетом, находились в безопасности. Мы уже обучали семейные команды основным навыкам работы с гаджетами и различными сервисами в проекте “IT-семья“. Теперь предлагаем наш опыт, чтобы подготовить детей ко встрече с интернет-преступниками».

Разработал материалы для урока в Липецке «Ростелеком-Солар» В августе он стал партнером Всероссийской программы кибергигиены Министерства связи и цифрового развития РФ.

«Ростелеком» ранее уже выпустил энциклопедию «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», которую можно скачать по ссылке. Кроме того, компания сняла тематические короткометражки для детей. В фильме «Ты не один» (6+) ребенок узнает, как реагировать на проявления кибербуллинга, а в истории «Лучший подарок» (6+) ребят учат распознавать мошенников.

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Фото предоставлено «Ростелеком»