«Липецкэнерго» обеспечило мощностью новый комплекс по хранению зерна

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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подключили к сетям новый зерносушильный комплекс ООО «Данков-АгроИнвест». Группа «АгроИнвест» является одной из крупнейших компаний в России. Основное направление ее деятельности – растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов. Новый зерносушильный комплекс рассчитан на прием 175 тонн зерна в час.

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В рамках технологического присоединения энергетики построили 790 метров ЛЭП 10 кВ, установили трехфазный прибор учета, произвели реконструкцию линейной ячейки в части замены трансформатора тока, выполнили расчет и наладку релейной защиты. Это позволило обеспечить зернохранилище необходимой мощностью в объёме 800 кВт.

«Новое зернохранилище – один из крупных объектов, присоединенных к сетям в первом полугодии текущего года. Всего с начала года «Липецкэнерго» предоставило мощность пяти предприятиям сельского хозяйства Липецкой области, тем самым внеся вклад в обеспечение продовольственной стабильности региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

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