Дмитрий Аверов: В трудной ситуации мы никого не бросим

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Так, выплату к началу учебного года получат дети, обучающиеся в областных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, оба родителя или один из родителей которых погибли при выполнении задач в ходе спецоперации. Выплату будут предоставлять один раз в год в размере 5000 рублей. В этом году она будет предоставлена в срок до 1 декабря.

Кроме того, школьники и студенты ссузов региона из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Также дети, у которых родители или один из родителей погибли при выполнении задач СВО, будут бесплатно пользоваться муниципальными и межмуниципальными маршрутами.

- Безусловно, депутаты одобрили эти важные инициативы. Сегодня нам необходимо объединиться, поддержать людей, показать, что в трудной ситуации мы никого не бросим, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Депутаты расширили меры социальной поддержки и установили ежемесячную специальную выплату студентам из таких семей, обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях по очной форме до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Ее размер составит 2000 рублей. Специальная выплата будет выплачиваться в сроки, установленные для выплаты государственных стипендий.

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Помимо этого, парламентарии расширили категорию граждан, которая имеет право на бесплатное получение путевок на отдых и оздоровление в загородных лагерях области. Такое право получат дети, у которых один из родителей или оба принимают участие в проведении специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных республик.

Также расширен перечень категорий граждан, которые в дополнение к федеральному законодательству имеют право на получение социальных услуг бесплатно во всех формах социального обслуживания. Сюда включили родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане, Чечне и на прилегающих к ней территориях, на границе России с другими государствами, а также при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

На сессии депутаты установили дополнительное ежемесячное материальное обеспечение для лиц, отмеченных гос. наградами. Право на доплату к пенсии за счёт областного бюджета получат граждане, награжденные двумя орденами Мужества. Ее размер - 5 тыс. рублей ежемесячно.

Помимо этого, изменился порядок увековечивания в Липецкой области памяти погибших при защите Отечества. Отменен временной критерий после события или кончины лица, память которого планируют увековечить. Ранее он составлял 5 лет.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.