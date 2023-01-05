Коммунальные службы Липецка готовятся к Рождественским морозам до -22 градусов

В Липецке готовятся к морозам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке коммунальные службы готовятся к морозам. В ближайшие дни в регионе резко похолодает. В ночь перед Рождеством синоптики прогнозируют около 16 градусов ниже ноля. А в некоторых местах столбик термометра может опуститься до -22 градусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, энергетикам заранее поручили следить за переменами погоды, чтобы отрегулировать подачу тепла до резкого снижения температуры. В случае проблем с отоплением липчане могут обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону: 8-800-450-48-48.

В период новогодних каникул дежурят аварийные бригады управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Горожане также могут обратиться в УК, которая обслуживает дом. Ее номер можно найти на квитанции по содержанию и ремонту жилья.

Круглосуточно работают и аварийно-диспетчерские службы РСО. Номер РВК-Липецк - *175 и 236-175. ПАО "Квадра" - 30-66-66. Липецкэнерго - 8-800-220-02-20. Напомним, что в четверг 5 января спасатели предупредили липчан о сильном снегопаде. Подробности здесь.