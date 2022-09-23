Игорь Маковский провел совещание с директорами филиалов Обществ и руководителями мобилизационных подразделений

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В Главном аналитическом центре «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского прошло совещание с директорами филиалов Обществ и руководителями мобилизационных подразделений по вопросам исполнения указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".

Особое внимание Игорь Маковский уделил построению четкой схемы взаимодействия с органами муниципальной власти, а также военными комиссариатами 20 субъектов оперативной ответственности энергокомпаний.

«Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» всегда на передовой, выполняют все поставленные государством задачи качественно и в сжатые сроки. От нас зависит работа социально значимых объектов и объектов оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение постоянного бесперебойного энергоснабжения - наша основная цель, ради которой мы продолжим трудиться несмотря ни на что», – подчеркнул Игорь Маковский.

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