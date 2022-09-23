В конце сентября пройдет серия бесплатных вебинаров в помощь липецкому бизнесу

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В конце сентября МТС проведет серию полезных вебинаров для предпринимателей Липецкой области. На онлайн-встречах эксперты помогут разобраться в новейших технологиях. Участие в вебинарах бесплатное, нужна предварительная регистрация.

27 сентября в 11:00 для сервисов доставки, маркетплейсов и рекламных агентств пройдет вебинар «VoiceBox: как автоматизировать коммуникации с клиентами».

27 сентября в 12:00 участников вебинара «7 лайфхаков продающей рекламы» научат, как отразить своё уникальное торговое предложение в тексте SMS-рассылки и, как сделать баннер, который привлечет пользователя.

28 сентября в 10:00 для руководителей служб по работе разъездных сотрудников и корпоративных автопарков проведут вебинар «Оптимизация логистики и автопланирование маршрутов на последней миле». Эксперты расскажут о распределении задач между сотрудниками, научат строить оптимальные маршруты в ручном и автоматическом режиме и снижать общий пробег корпоративного автопарка до 15%.

29 сентября в 12:00 на онлайн-встрече «Маркетинг в сфере недвижимости» представят инструменты, с помощью которых уже продано много квадратных метров жилья.

«В ситуации острой конкуренции, когда бизнес теряет привычных клиентов, необходимы экспертная поддержка и цифровые решения. На наших бесплатных вебинарах специалисты поделятся лайфхаками в сфере маркетинга и управления персоналом, расскажут, как можно использовать современные технологии для удержания клиентов и представят успешные кейсы», - уточнила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Фото предоставлено пресс-службой «МТС».