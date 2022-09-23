Игорь Артамонов поздравил работников Арбитражного суда Липецкой области с 30-летием

.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Арбитражного суда Липецкой области. Он поздравил всех работников суда с юбилейной датой, поблагодарил за труд и вручил почетные грамоты и знаки отличия «Во славу земли Липецкой» особо отличившимся на службе сотрудникам Арбитражного суда.

«Уже три десятилетия Арбитражный суд Липецкой области находится на страже экономических интересов предпринимателей. Чёткие правила для бизнеса – основа успешного развития экономики. Вы следите за их соблюдением. Помогаете обеспечивать законность и прозрачность деятельности хозяйствующих субъектов, решаете экономические споры, во многом определяете деловой климат региона. Благодарим вас за работу», - сказал Игорь Артамонов.

.

В 1992 году в Арбитражном суде работало шесть судей и 13 сотрудников, обеспечивающих деятельность суда. Сегодня здесь осуществляют правосудие 20 судей и трудятся 90 сотрудников аппарата суда.

За 30 лет Арбитражным судом Липецкой области рассмотрено более 160 тысяч дел. Ежегодно количество разрешаемых дел увеличивается. Если несколько лет назад судья рассматривал в среднем 45 дел в месяц, то сегодня - 160 дел в месяц. Суд постоянно работает над соблюдением процессуальных сроков отправления правосудия.

Как и вся судебная система, Арбитражный суд Липецкой области идет по пути цифровизации. Участники судопроизводства могут подать документы в арбитражные суды через систему «Мой арбитр». С началом пандемии, с целью повышения доступности и открытости правосудия, в суде реализована возможность ознакомления сторон судебного разбирательства с материалами дела в режиме онлайн в электронной форме, в том числе с аудиопротоколами судебных заседаний.

Арбитражный суд Липецкой области в июне 2020 года по рекомендации Верховного Суда РФ начал проводить онлайн-заседания, с конца 2021 года суд перешел на изготовление судебных актов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.