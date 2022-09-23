100% российское: «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

.

Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включеныв реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

Независимая экспертиза, которая предшествует включению ПО в реестр, проверяет его соответствие системе критериев и подтверждает, что интеллектуальная собственность принадлежит российской компании. В текущих условиях это также говорит о том, что сервисы защищены от санкционных рисков. Созданное программное обеспечение, дата-центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры.

«Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровыесервисы. Включение Wink, “Умного дома” и “Ключа” в реестр отечественного ПО свидетельствует о том, что ОТТ-платформы “Ростелекома” используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране», — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

.

«“Ростелеком” подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, с нуля созданных собственными силами. Благодаря опыту разработки высоконагруженных систем, мы уверены, что наши платформы обеспечат надежное и качественное оказание услуг миллионам семей. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. И мы нацелены и дальше выполнять стратегическую задачу — создавать конкурентоспособное отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли», — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. Wink в 2022 году вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству активных подписчиков и объему продаж. Уникальность платформы заключается в том, что она предоставляет контент как по технологии IPTV для подключения ТВ дома (была организована бесшовная миграция 6 млн подключенных домохозяйств на новую платформу), так и по ОТТ-технологиям на мобильные устройства клиента или SmartTV. В итоге кино, сериалы, концерты, познавательный и блогерский контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в SmartTV, AppleTV и AndroidTV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

В Wink представлено более 300 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, 8 радиостанций. Видеосервис предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или регулировать доступ детей к контенту с сервисом «Родительский контроль». Также в Wink есть образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке. Подписка на Wink встроена в тарифные предложения мобильного оператора Tele2, который также предлагает уникальную услугу «Обмен минут на кино».

«Умный дом» от «Ростелекома» — это интегрированный цифровой сервис, который включает облачное видеонаблюдение, датчики безопасности и устройства для дистанционного управления домашним хозяйством. Именно «Ростелеком» сделал домашнее облачное видеонаблюдение по-настоящему массовым сервисом. Компания занимает лидирующие позиции на этом рынке (более 80%), на платформе активировано уже более 420тыс. видеокамер. Пользователям доступны камеры как для работы внутри дома, так и на придомовой территории или дачном участке. Есть функции ночного видения, видеоаналитики движения, включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи. Все записи скамер пользователей защищены и шифруются на всем пути передачи данных в облако. Можно поделиться ссылкой на трансляцию и вместе наблюдать за происходящим.

Управление функционалом «Умного дома» доступно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте. Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения) или протек кран (датчик протечки с клапанами перекрытия). Дистанционно можно выключить утюг (умная розетка), а также подготовить жилье к приходу хозяина — включить кондиционер и открыть жалюзи. Сервис позволяет настраивать сценарии для автоматизации регулярных действий. Например, если человек встает утром в одно и то же время, можно настроить, чтобы к этому времени уже закипел чайник или включилась кофемашина. Кстати, сервисами Wink и «Умный дом» от «Ростелекома» можно управлять через голосового помощника «Маруся» от VK.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья. Решения «Ключа» применяют около 1 тыс. управляющих компаний в более чем 2,6 тыс. многоквартирных домов с 332 тыс. домохозяйств. Все активнее сервис начинают использовать и частные домовладельцы, а также управляющие коттеджных поселков.

Среди самых популярных продуктов «Ключа» — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Можно настроить, чтобы вызов с видеодомофона поступал на смартфоны членов семьи.Также в сервис входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний. Камеры могут быть подключены к видеоаналитике и тогда с их помощью можно отслеживать своевременность вывоза мусора или уборки территории.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают около 40 млн домохозяйств по всей стране. Это значит, что до большинства многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, интерактивное телевидение), так и дополнительные цифровые услуги, включая онлайн-кинотеатр Wink, «Умный дом» и «Ключ».

реклама ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено «Ростелеком»