Игорь Артамонов распорядился о выплате 50 тысяч рублей семьям мобилизованных липчан с детьми

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Семьи мобилизованных жителей Липецкой области, в которых есть дети, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Решение принято руководителем региона Игорем Артамоновым. Об этом он сообщил сегодня в ходе встречи с военным комиссаром Липецкой области Валерием Герасименко.

«Дополнительно поручено всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребёнка в детский сад до оформления выплат», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов попросил военного комиссара оперативно передать списки мобилизованных жителей региона в управление социальной политики Липецкой области, чтобы выплаты пришли семьям в максимально короткие сроки.

Также в ходе встречи губернатор и военком обсудили ход частичной мобилизации в Липецкой области. Валерий Герасименко отметил, что процесс проходит по плану согласно полученному заданию, все поставленные задачи выполняются. Военный комиссар подчеркнул, что в первые дни частичной мобилизации большое количество жителей региона пришли в военкомат добровольцами и изъявили желание защищать Родину.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.