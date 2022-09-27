Фонд «Милосердие» помог создать творческую молодежную площадку

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В Ельце Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли детскую телевизионную студию «НеФормат». Новая общедоступная площадка поможет творческой самореализации молодежи, в том числе «трудных» подростков и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Автором идеи проекта стала социальный педагог Юлия Ермолаева – победительница грантового конкурса «Стальное дерево». Она предложила создать на базе елецкой средней школы №1 имени Михаила Пришвина медиа-центр, где школьники могли бы получать навыки тележурналистики и своими руками создавать настоящие телесюжеты.

«У каждого подростка, не только «трудного», есть потребность в общении и творческом самовыражении. Мы помогаем ребятам раскрывать их потенциал, поддерживаем их инициативы и привлекаем внимание общественности к социально-значимым молодежным проблемам. На это и направлен наш проект по созданию школьной телестудии», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

На средства гранта в помещении медиа-центра провели ремонтные и отделочные работы, закупили профессиональное студийное оборудование и мебель.

Наставниками юных тележурналистов стали студенты-старшекурсники отделения журналистики Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина. Занятия проходят три раза в неделю. Участники проекта уже попробовали себя в роли операторов, монтажеров, сценаристов, журналистов и телеведущих.

Пока силами творческого коллектива отснято и смонтировано несколько видеосюжетов, где главными героями стали педагоги и школьники. Видеоролики транслируются на демонстрационном экране в школе, в ближайших планах у «НеФормата» налаживание сотрудничества и с городским телевидением.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей. В этом году обладателями грантов стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь.