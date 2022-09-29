Фонд «Милосердие» открыл филиал на Алтае

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В Заринске Алтайского края открыли филиал благотворительного фонда "Милосердие», главной задачей которого станет продвижение и координация в регионе различных социальных программ.

Офис будет принимать обращения жителей региона и контактировать с получателями благотворительной помощи. Филиал также сосредоточится на сопровождении грантовой программы «Стальное дерево», проектов поддержки ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных семей.

Работа по подготовке к открытию офиса в Алтайском крае заняла несколько месяцев. Теперь структура фонда включает штаб-квартиру в Липецке и три филиала - в Екатеринбурге, Старом Осколе Белгородской области и Заринске. Новый офис расположен на улице Притаежной, дом 2/1.

«В этом году мы открываем уже второй филиал фонда, - комментирует директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай, - Теперь наши представители смогут более предметно организовать работу в четырех регионах России. Так мы становимся ближе к территориям, где чаще других реализуются социальные проекты с участием фонда. Это помогает более эффективно взаимодействовать с потенциальными получателями нашей помощи и поддерживать важные общественные инициативы».

С 2018 года в Заринске с участием волонтеров фонда успешно реализуются проекты грантовой программы «Стальное дерево». Их число постоянно растет: в 2021 году завершили семь проектов, в этом году к ним добавится еще девять новых.

В частности, по проекту Натальи Однораловой на улице Энгельса открыли новую спортивно- игровую площадку. Инициатива Светланы Вайгель помогает развивать в Заринске детско-юношеский экологический туризм. Усилиями Ольги Скворцовой в детском саду «Сказочная полянка» создан мини-агрокомплекс для знакомства дошкольников с живой природой. Проект Петра Макашенца помог открыть спортивную полосу препятствий на территории средней школы №15. Поддержка инициативы Галины Беспаловой помогла модернизации площадки для семейного отдыха на улице Партизанской в Северном микрорайоне. Команда волонтеров во главе с Натальей Анисиной прошедшим летом провела для заринской детворы серию познавательных игровых мероприятий на свежем воздухе.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.