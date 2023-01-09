«Липецкэнерго» в числе лучших предприятий региона по качеству

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Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» отмечен дипломом 23-го конкурса Правительства Липецкой области по качеству среди предприятий и организаций региона с численностью персонала более 250 человек.

На соискание премии по качеству в 2022 году было представлено 13 заявок, 7 из них допущены ко второму туру. Финалисты определялись по результатам заочной оценки документов и аудита предприятий.

Главными критериями рейтинга стали условия труда и работа по внедрению сертификации систем менеджмента организации качества. Особое внимание уделялось роли руководства в деятельности предприятия.

Эксперты высоко оценили сплоченность коллектива «Липецкэнерго», командный дух и нацеленность на достижение общей цели. Отдельно был отмечен вклад в эти результаты директора липецкого филиала «Россети Центр» Виталия Мордыкина.

«Диплом за второе место в конкурсе – общая заслуга команды «Липецкэнерго». Выражаю признательность всему коллективу за профессионализм и преданность общему делу. Отрадно, что результаты нашей работы высоко оцениваются на региональном уровне», – отметил Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»