Группа «Россети» в 2022 году обеспечила работу более 200 зарядных станций для электромобилей

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Энергетики реализовали технологическое присоединение 137 электрозаправочных станций по заявкам потребителей с выдачей из сети совокупно 20,55 МВт. Работа ведется в рамках Федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный транспорт», направленного на стимулирование производства автомобилей на электрическом и водородном двигателях и развитие сети заправочных станций для них.

В подключении к сетям объектов для зарядки электромобилей в 2022 году участвовали шесть компаний Группы «Россети»: «Россети Московский регион», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Ленэнерго», «Россети Юг» и «Россети Кубань».

Также реализованы проекты по установке собственных зарядных станций в Московском регионе и субъектах, через которые проходит автодорога М-4 «Дон». По итогам года компаниями Группы введены в эксплуатацию 64 ЭЗС в Москве и Подмосковье, 10 – в Воронежской, Тульской и Липецкой областях.

Суммарный объем инвестиций компаний Группы «Россети» в технологическое присоединение и строительство собственной зарядной инфраструктуры для электротранспорта в 2022 году превысил 590 млн рублей.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»