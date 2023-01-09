Игорь Артамонов: Мы всегда на связи с близкими наших героев, которые сейчас выполняют важнейшие задачи по защите своей страны

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Вопросы помощи семьям мобилизованных обсудили сегодня участники еженедельного совещания в правительстве Липецкой области, которое провёл губернатор Игорь Артамонов. Отмечалось, что больше восьми тысяч обращений от семей военнослужащих в регионе отработаны. Чаще всего помощь требуется в вопросах соцзащиты. Например, оформление льгот, предоставление социального обслуживания, учёт доходов мобилизованных.

«Эта работа не останавливается. Продолжалась она и на новогодних каникулах. Мы всегда на связи с близкими наших героев, которые сейчас выполняют важнейшие задачи по защите своей страны», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор отметил, что хорошо с поставленными задачами справляются муниципалитеты. В районах родственникам мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, водоснабжением, оказывают поддержку в решении многих других вопросов.

«Обеспечение лекарствами, медицинская реабилитация, помощь с оформлением в детские сады, юридические консультации, трудоустройство – по всем этим вопросам семьи военнослужащих тоже получают помощь и продолжат её получать. Для этого у нас есть ресурсы, создан институт социальных кураторов, привлечены необходимые службы и ведомства», – подчеркнул губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.