Директор «Липецкэнерго» рассказал студентам об энергетике будущего

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Директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин как сопредседатель III Всероссийской научно-практической конференции «Энергетика будущего – цифровая трансформация» выступил на пленарном заседании с докладом, в котором осветил основные направления трансформации электросетевого комплекса.

Целью мероприятия, которое состоялось в Липецком государственном техническом университете на базе «Научно-образовательного центра проблем энергетики и электротехники» и кафедры «Электрооборудования», стала интеграция перспективных технологий в образовательный и производственный процесс для подготовки востребованных специалистов, а также углубление сотрудничества и стратегического партнерства вуза с потенциальными работодателями.

Особый интерес у аудитории вызвала информация о возможностях беспилотных летательных аппаратов для воздушного мониторинга линий электропередачи в автоматическом режиме. Эффективность использования инновационного оборудования исследуется в липецком филиале ПАО «Россети Центр» с 2019 года. «Липецкэнерго» является Центром компетенций компании по использованию беспилотных воздушных судов для задач электросетевого комплекса.

В завершение выступления Виталий Мордыкин ответил на вопросы студентов и преподавателей, а также пригласил будущих молодых специалистов после окончания вуза присоединиться к команде «Липецкэнерго».

«Участие в научных мероприятиях вузов, выпускающих профильных специалистов, позволяет наглядно продемонстрировать молодому поколению современные направления электроэнергетики, в которых они могут реализовать себя, придя работать в «Липецкэнерго». Интерес студентов к представленной теме подтверждает, что энергетика по-прежнему остается привлекательной отраслью для молодежи», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»