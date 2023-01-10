Прокуратура требует оштрафовать фирму на 1,3 миллиона рублей за вред от незаконной свалки под Липецком

Местные жители пожаловались на свалку в прокуратуру Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области пожаловались на несанкционированную свалку в районе улицы Школьная в селе Конь-Колодезь. Речь идет об участке, который арендовала земельная компания. На место выехали представители прокуратуры и управления Россельхознадзора. Информация подтвердилась - территорию площадью 0,13 га завалили мусором, в том числе свежими твердыми коммунальными отходами. Все это перемешалось с почвой, появились сорняки.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, от руководителя компании потребовали привести участок в порядок. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" и назначили штраф в 400 тыс. рублей. В итоге фирма расчистила участок.

Прокуратура Хлевенского района направила в Преображенский районный суд Москвы иск, чтобы компания провела рекультивацию земель и возместила экологический вред - 1,3 млн рублей. Также прокурор предложил региональному управлению имущественных и земельных отношений мониторить участки, которые Липецкая область сдала в аренду фирме.