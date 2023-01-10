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Общество10 января 2023 8:11

Прокуратура требует оштрафовать фирму на 1,3 миллиона рублей за вред от незаконной свалки под Липецком

Земельная компания завалила отходами участок площадью 0,13 га
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Местные жители пожаловались на свалку в прокуратуру Липецкой области

Местные жители пожаловались на свалку в прокуратуру Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области пожаловались на несанкционированную свалку в районе улицы Школьная в селе Конь-Колодезь. Речь идет об участке, который арендовала земельная компания. На место выехали представители прокуратуры и управления Россельхознадзора. Информация подтвердилась - территорию площадью 0,13 га завалили мусором, в том числе свежими твердыми коммунальными отходами. Все это перемешалось с почвой, появились сорняки.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, от руководителя компании потребовали привести участок в порядок. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв" и назначили штраф в 400 тыс. рублей. В итоге фирма расчистила участок.

Прокуратура Хлевенского района направила в Преображенский районный суд Москвы иск, чтобы компания провела рекультивацию земель и возместила экологический вред - 1,3 млн рублей. Также прокурор предложил региональному управлению имущественных и земельных отношений мониторить участки, которые Липецкая область сдала в аренду фирме.

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