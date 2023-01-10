«Стальное дерево» помогло четвероногим

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В Старом Осколе Белгородской области при поддержке фонда Милосердие» завершился благотворительный театральный проект помощи бездомным животным. Все вырученные средства от показа нового спектакля «До свидания, овраг!» местный театр для детей и молодежи передавал в фонды защиты животных.

Постановка по одноименной повести Константина Сергеенко стала возможна благодаря победе сотрудников театра в грантовом конкурсе «Стальное дерево». Спектакль помогает привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и научит детей ответственному отношению к питомцам.

В сборе средств и продуктов для животных мог каждый зритель, который приходил на спектакль «До свидания, овраг!». Все собранное передали в приют для животных «Умка».

Грантовая программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов направлена на защиту окружающей среды, благоустройство общественных пространств и улучшение качества жизни. Она действует уже шестой год и объединила более 30 тысяч человек. Сумма грантов от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, уже превысила 40 млн рублей. В прошлом году грантополучателями стали 76 жителей пяти регионов России: Алтайского края, Липецкой, Белгородской, Калужской и Свердловской областей.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России. Член Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд «Милосердие» финансирует социально значимые проекты в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. С начала деятельности оказана помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и трижды - высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". В разные годы лауреатами конкурса «Лучшие социальные проекты России» становились инициативы фонда: грантовая программа «Стальное дерево» и программа поддержки корпоративного волонтерства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».