Проект «Виртуальные тренажеры НЛМК» признали одним лучших образовательных решений страны

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На премии лучших образовательных проектов комбинат представил корпоративную платформу для профильного обучения. Это сервис, с помощью которого автоматизировано обучение с использованием всех современных форматов электронных тренажеров: 2D и 3D-симуляции, тренажеры виртуальной и дополненной реальности. Пользоваться ими могут сотрудники НЛМК, а также студенты и школьники, которые участвуют в профориентационных программах компании.

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Обучение в формате виртуальной реальности помогает максимально погрузиться в рабочую ситуацию. К примеру, слесарь-ремонтник увидит на обучающем экране двигатель, сможет снять с него крышку, открутить болты, достать сломанную деталь.

Уже сейчас на платформе доступны 14 тренажеров, которыми пользуются более 20 тысяч сотрудников. В ближайшее время список пополнят еще более 20 тренажеров, адаптированных под специфику НЛМК.

Развитие персонала – один из ключевых приоритетов компании, - сообщает пресс-служба НЛМК. - Ежегодно более 70% сотрудников проходят профессиональную переподготовку, а более 20 000 тысяч студентов и школьников участвуют в профориентационных и образовательных программах комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.