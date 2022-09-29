Липецкую область чаще выбирают для путешествий – исследование Tele2

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Дольше изучают область женщины – они проводят в регионе в 1,5 раза больше дней, чем мужчины.

Оператор Tele2 исследовал туристический поток в популярных направлениях для путешествий и отметил, что с начала текущего года число туристов, посетивших Липецкую область, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков big data, средний возраст путешественников в регионе – 35-44 года, а среднее время нахождения – 5 дней. Интересно, что женщины совершают более длительные поездки – они проводят в Липецке и области в 1,5 раза больше дней, чем мужчины. Количество туристов с детьми выросло на 10% год к году, а их доля от общего числа посетителей составила 14%.

Кроме того, оператор определил топ-5 регионов, откуда чаще всего в Липецкую область приезжали путешественники. На первом месте оказалась Москва (27%), на втором – Воронежская область (15%). Немногим меньше туристов было из Московской области (12%). Далее следует Тульская область (5%). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (4%).