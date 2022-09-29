«Мы вместе» решим вопросы воспитания детей

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Основная задача Центра, созданного в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» - помочь родителям решить проблемные вопросы в воспитании и развитии их детей - в возрасте от 0 до 18 лет. За эти годы возможности консультационного Центра расширились, охватив всю Липецкую область. Здесь начали сотрудничать с учреждениями физкультуры и спорта, а в этом году и с Центром занятости – по оказанию консультационной помощи мамам, находящимся в декрете.

Не упустить время

- Мы помогаем родителям повышать их педагогическую компетентность. В работе специалистов Центра очень важен вопрос доверия, и если поначалу в общении с родителями нередко 1-й момент – отрицание, то потом это уже понимание и принятие, - отмечает заведующая ДОУ №135, руководитель и вдохновитель проекта «Мы вместе» Татьяна Полянская. – Сфера детско-родительских отношений очень тонкая, и здесь важно не упустить время. Зачастую родители запаздывают в обращении за помощью к специалистам, когда накапливается уже ком проблем. Потому необходимо начинать выстраивать родительские отношения еще с младенческого возраста.

Тысячи обращений и консультаций за год

О востребованности Центра свидетельствует беспристрастная статистика. В год открытия было 20 тыс обращений, в ковидный период их число снизилось, но и сейчас активность на высоком уровне – более 6 тыс обращений за полгода. Среди 17 специалистов Центра есть педагоги-психологи и воспитатели, учителя-логопеды и дефектологи, и инструктор по физкультуре. И все они – профессионалы в своей сфере, с большим опытом.

- Спектр вопросов разнообразный. Родителей волнуют неговорящие дети и гиперактивность малыша, капризы ребенка и подготовка к школе, социализация подростков и зависимость их от гаджетов. По всем из них наши специалисты дают квалифицированную консультацию. Отличие нашего Центра от других в мобильности и большом объеме работы с нормотипичными детьми, - поясняет руководитель Центра «Мы вместе» Олеся Чернышова.

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В Центре предусмотрена возможность присмотра за ребенком на время оказания консультации. Зона ожидания для детей оснащена необходимой мебелью и игрушками. Присмотр за ребенком осуществляет специальный педагог.

Обращаться за помошью родители могут как очно, так и дистанционно. Также в Центре, практикуются выезды по запросам родителей в различные организации. На сайте Центра много познавательных видеоматериалов и статей, набирают популярность вебинары. - В этом году мы провели, в рамках Всероссийской недели родительской компетентности, вебинар по теме «Семейные ценности. Традиции». К нам подключились 1700 человек из 9 регионов страны, мы получили громадный опыт, - делится Татьяна Полянская. – Такая отдача очень радует, воодушевляет, заряжает.

Нацеленность на успех

Такой настрой коллектива позволяет добиваться значимых результатов, которые впечатляют. ДОУ № 135 в 5-й раз выигрывает федеральный грант и в 6-й раз подряд (!) становится победителем городского конкурса «Детский сад года».

Какова формула успеха, критерии эффективной работы и детсада, и Центра?

- Нам удалось собрать команду единомышленников, нацеленную на результат, которая может воплотить все «придумки», затеи, проекты, - констатирует Татьяна Полянская. – Наша задача – подготовить ребенка к школе – как образованного и воспитанного юного гражданина, причем в диалоге с родителями. Важно не просто обозначить проблему, но дать мамам и папам квалифицированную рекомендацию, совместно находить пути решения злободневной темы, надеюсь, что у нас это получается.

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Быть на уровне

Успех не приходит сам по себе – это результат кропотливого труда. Все специалисты Центра проходят курсы повышения квалификации, каждую субботу принимают участие в дистанционном обучении. Профессионализм, безусловно, важен, но главное - любовь к детям и своей профессии. В месяц специалисты Центра проводят от 30 до 50 консультаций, причем одна консультация может длиться как 15 минут, так и полтора часа. И здесь очень важен верный эмоциональный настрой, расчет своих сил.

- Наша изюминка – в сильном командном духе, поддержке друг друга, - отмечает педагог-психолог Наталья Чистякова.- Дважды в месяц мы встречаемся все вместе, делимся, обмениваемся опытом. Часто выезжаем, общаясь в неформальной обстановке – все это позволяет уйти от самовыгорания, правильно настроиться.

Такой комплексный подход дает нужный эффект, за три с половиной года работы Центра не было ни одного отрицательного отзыва. А впереди новые горизонты. Намечается сотрудничество с соцзащитой г. Грязи, да и Минпросвещения РФ «подталкивает» команду Центра к выходу на новый уровень – тиражировать свои наработки в другие регионы.

- В начальный период становления, когда презентовали себя, было нелегко. Но наши специалисты набрались опыта, достигли профессиональных высот, и теперь наш труд приносит удовольствие, - делится Татьяна Полянская. - Это как ощущение полета – когда хочется творить, идти вперед, видя свою востребованность и нужные результаты.

Владимир КУЛИК.

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Фото предоставлено ДОУ №135